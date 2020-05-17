الهجرة: عودة 1031 من المصريين العالقين بالإمارات والسعودية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عودة 1031 من المصريين العالقين بالإمارات والمملكة العربية السعودية، خلال 24 ساعة الماضية، حيث وصل إلى مدينة مرسى علم 270 مواطنًا مصريًا من العالقين في الإمارات، وذلك على رحلة قادمة من دبي، كما وصل إلى مطار سفنكس الدولي 155 مصريًا من العالقين في الإمارات أيضًا.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أنه وصل أيضا إلى القاهرة 300 مواطن مصري من العالقين في السعودية وذلك على رحلة قادمة من الرياض، كما وصل إلى مدينة مرسى علم 306 مواطنين مصريين من العالقين في السعودية وذلك على رحلة قادمة من جدة، موضحة أنه قد تم نقل جميع القادمين إلى الأماكن المخصصة للحجر الصحي وفق الإجراءات الاحترازية المعلنة.

وأوضحت أن اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، تتابع انتظام سير الرحلات على مدار الساعة، مستطردة: "ولا تزال الجهود متضافرة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين ومخالفي الإقامات بالخارج".

وأكدت أن اللجنة تضم في خطتها بالمرحلة الجديدة المقبلة عودة عدد من الشرائح وهي: الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لعودتهم.

وفي سياق متصل، تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أشار فيه المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إلى أن وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت أصدر قراراً جديداً يسمح للعمالة الوافدة المقيمة في الدولة بتجديد اقاماتهم المنتهية، ولم يتمكنوا من تجديدها بسبب الظروف التي فرضها انتشار وباء كورونا.

وأوضح إبراهيم، أن القرار خص العمالة الوافدة التي انتهت إقاماتها منذ 1 يناير 2020 وحتى الآن، حتى ولو كانت موجودة خارج دولة الكويت، بشرط أن يبدي رغبته في منحة الإقامة ومستعد لدفع الغرامة المقررة دون إحالته إلى جهات التحقيق متى توافرت فيه الشروط المقررة لذلك.