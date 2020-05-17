طلاب ثانية ثانوي يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا في آخر أيام الامتحانات

أدى طلاب المجموعة الأولي بالصف الثاني الثانوي اليوم الامتحان في مادتي الكيمياء لشعبة العلمي والجغرافيا لشعبة الأدبي، وذلك في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

بدأ الامتحان التاسعة صباحا ويستمر حتي الثانية عشر ظهرا.

ويبدأ امتحان الفترة الثانية من الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصرا، لمحافظات (الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، المنيا، سوهاج، بني سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، مطروح).

وأدي الطلاب الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.

وقال مصدر بالوزارة للشروق، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع سير الامتحانات وصفحات الغش التي يتداول عليها الطلاب أسئلة الامتحانات للتعامل معها.

وأضاف أن أي طالب يثبت تورطه في الغش الالكتروني سيكون له امتحان دور ثان.

وأكد المصدر أن الغرفة لم تتلق أي شكاوي خاصة بالامتحان وأن المنصة تعمل بكفاءة.