عرابي: مارتن يول قال لي أنه يملك أموال لو أحرقها في 100 سنة لن تنتهي

كشف أسامة عرابي، مدرب الأهلي السابق، عن ماقاله له الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للفريق الأحمر.

وشغل أسامة عرابي منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة مارتن يول، والذي كللت بتتويج الفريق بلقب الدوري العام.

وقال عرابي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" مارتن يول كان أخبرني بعد قدومه لقيادة الفريق، ردًا على ما كان يتردد بأنه قادم من أجل الحصول على المال فقط، بأنه يملك الكثير من المال لو أحرقه في 100 سنة لن ينتهي، أكد لي أنه يسعى لبناء فريق قوي للأهلي، ولكن بالطبع كان لديه إصرار على الرحيل بعد اقتحام الجماهير لمران الفريق".

وأضاف: "أعتقد أن مارتن يول يعتبر أقوى سيرة ذاتية تولت قيادة تدريب الأهلي".

وأتم: "التدريب في مصر أحيانا يكون عن طريق العلاقات الشخصية، وهذا لا يمنع أن هناك كوادر ومدربين كبار".