أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا اليوم السبت إلي وزارة المالية لمعرفة آلية صرف مكافأة أطباء الإمتياز، بعد ورود شكاوي بوجود إختلافات و تضارب بين الجامعات في آلية صرف المكافأة.

وتساءلت النقابة فى خطابها، عما إذا كان يتم استقطاع مستحقات التأمينات الاجتماعية من المكافأة من عدمه، وهل فى حالة الإستقطاع يتم ضم سنة الإمتياز لسنوات الخبرة تلقائيا، وهل يتم استقطاع حصة الموظف بنسبة ١١% وحصة الحكومة بنسبة ١١% فقط من المبلغ المقرر للمكافأة وهو 2200 جنيه.

وتابعت:" أم أنه يتم استقطاع حصة الموظف بنسبة ١١% وحصة الحكومة بنسبة ١٧.٢٥% من المبلغ المقرر للمكافأة وهو 2200 جنيه، بحيث يكون إجمالى الخصم ٢٨.٢٥%؛ حيث لوحظ التضارب بين الجهات المختلفة فى أسلوب خصم المستقطعات.