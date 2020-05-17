الأبواب المغلقة ترفع نسبة مشاهدة مباريات بوندسليجا على شبكة (سكاي)

جذبت مباريات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، التي استؤنفت فعالياتها أمس السبت بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد، عددا كبيرا من المشاهدين لشبكة (سكاي) التليفزيونية، حسبما أفادت الشبكة اليوم الأحد.



وإلى جانب عرض جميع المباريات الخمس التي انطلقت في الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت العالمي) تليفزيونيا بشكل فردي في البث المتزامن كما جرت العادة، فقد تم توفير بث متزامن أيضا للمباريات على قناة (سكاي سبورتس نيوز) المجانية، وهو عرض سيتكرر الأسبوع المقبل.



وذكرت سكاي أن 81ر3 مليون مشاهد تابعوا بعد ظهر أمس السبت المباريات، التي جرت خلف أبواب مغلقة، من بينهم 45ر2 مليون مشاهد على البث التليفزيوني المجاني.



وقال جاك رينود ، مدير شبكة (سكاي سبورت) "نحن سعداء للغاية بالعودة".



واجتذبت المباراة المتأخرة بين إنتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ، التي جرت في السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي 789 ألف مشاهد على البث التليفزيوني المدفوع.



وذكرت محطة (أيه آر دي) التليفزيونية العامة أن 11ر4 مليون مشاهد تابعوا برنامجها الرياضي البارز، في حين أشارت محطة (زد دي إف) التليفزيونية أن 11ر2 مليون شخص تابعوا برنامج "أكتيلين سبورت ستوديو شو)، الذي تم بثه في وقت متأخر من الليل.



وكشفت رابطة الدوري الألماني اليوم الأحد أيضا أن مباراة فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن سيتم بثها غدا الاثنين على موقع (دازن)، وكانت هناك شكوك بشأن إمكانية بث المباراة على الموقع الذي يحمل ترخيص فرعي للمباريات من محطتي يورو سبورت وديسكفري اللتين في نزاع تعاقدي حاليا مع الرابطة.



ولايزال من غير الواضح ما إذا كان موقع دازن سيبث المزيد من المباريات هذا الموسم أم لا.