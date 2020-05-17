السودان: مقتل شخصين اجتازا نقطة ارتكاز لمراقبة الحظر الصحي في الخرطوم

أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الأحد مقتل شخصين برصاص أحد عناصرها بعدما اجتازا بمركبتهما نقطة ارتكاز لمراقبة الحظر الصحي في ولاية الخرطوم.

وذكرت القوات المسلحة، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه "فى إطار انتشار قواتنا حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم، عبرت ركشة مسرعة بدون توقف نقطة ارتكاز قواتنا فى تقاطع منطقة ابو حمامة مع لفة القوز، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء، وكان بداخلها السائق ومواطن آخر".

وأضاف البيان أنه "نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة الشخصين، وتم إسعافهما للمستشفى، وفاضت أرواحهما لله".

وأعربت القوات المسلحة عن أسفها للحادث، لكنها حذرت من أن "الأخطاء القانونية ينال مرتكبوها مهما كانوا العقاب، ولا كبير على القانون".

وأكدت أنه تم التحفظ على الفرد وفتح بلاغ بالحادثة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تكفل العدالة للجميع، ودعت المواطنين إلى "الالتزام والتقييد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحى ومنع التجوال".