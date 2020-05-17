

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن قارون كما أخبر الله تعالى عنه في كتابه الكريم كان من قوم موسى وبغى عليه.



تابع جمعة في برنامجه "مصر أرض الأنبياء" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة DMC، أن قارون في التفاسير هو ابن عم موسى وقيل إنه عمه، أي شقيق عمران، ولكن الأرجح أنه ابن عمه، موضحًا أن سيدنا موسى حين كان في مصر كان يجمع حوله بني إسرائيل لأنهم لم يكن لهم نصيبًا من التعلم أو إدارك شريعة الله أو لديهم إدراك لما كان عليه الوضع مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره ويوسف.



أضاف جمعة أن قارون كان ينكر موسى عليه السلام وهو موجود في الواقع التراثي المصري حيث يوجد بحيرة قارون ومكان حدثت فيه تلك الأحداث وهي محافظة الفيوم وما أطلقت عليه هذه الألفاظ والأماكن، أي لم يرد في القرآن الكريم فقط بل في التاريخ القديم أيضًا.



يعرض "مصر أرض الأنبياء" خلال شهر رمضان المبارك على قنوات DMC وCBC، والقناة والأولى وقناة الناس.



