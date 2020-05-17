الصحة السعودية: المملكة من الأقل عالميًا في الوفيات والحالات الحرجة بكورونا

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المملكة من الأقل في نسبة الوفيات والحالات الحرجة في العالم جراء جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذا مقياس العمل الطبي.

وأوضح الربيعة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد- أن ارتفاع عدد الإصابات ناتج عن زيادة عدد الفحوصات والطاقة الاستيعابية في المختبرات إلى أكثر من 3 أضعاف السعة التي كانت في بداية الجائحة.

وقال "إن الفحص الموسع في جميع مناطق المملكة، لم نقم به إلا ثقة منا بوجود جنود يجعلون نظامنا الصحي قويا، وهذا يجعلنا ننطلق بشكل أكبر في الفحوصات لاكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات لإنقاذها قبل فوات الأوان".

وأضاف: "عندما يأتي طلب المشاركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا من كل ممارس صحي اعرف أن أبناء هذا الوطن لديهم من الإخلاص والوفاء الشيء الكثير، ومن أول يوم في هذه المرحلة الصعبة كنت على ثقة أن العاملين في القطاع الصحي سيكونون على قدر عال من المسؤولية والكفاءة وهذا ما أراه يوميا".