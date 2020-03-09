إسبانيا تسجل 87 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل 87 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة القول إنه بذلك ترتفع حصيلة حالات الوفاة بالفيروس إلى 27650 حالة وفاة.

كما ارتفع إجمالي حالات الإصابات إلى 231350 حالة.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد قال أمس السبت، إنه يسعى إلى تمديد آخر لحالة الطوارئ لاحتواء فيروس كورونا المستجد في البلاد، على أن تصل فترة التمديد إلى "نحو شهر".

وبدأ إعلان حالة الطوارئ منذ شهرين ويمنح الحكومة سلطات لتقييد حركة السكان بشدة.