مقتل محافظ منطقة مودوغ و3 من حراسه في هجوم انتحاري وسط الصومال

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء الأحد بمقتل محافظ منطقة مودوغ وثلاثة من حراسه في هجوم انتحاري وسط الصومال، دون التطرق إلى أيّة تفاصيل أخرى.