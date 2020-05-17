مقتل محافظ منطقة مودوغ و3 من حراسه في هجوم انتحاري وسط الصومال

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أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء الأحد بمقتل محافظ منطقة مودوغ وثلاثة من حراسه في هجوم انتحاري وسط الصومال، دون التطرق إلى أيّة تفاصيل أخرى.