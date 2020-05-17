 مقتل محافظ منطقة مودوغ و3 من حراسه في هجوم انتحاري وسط الصومال - بوابة الشروق
الأحد 17 مايو 2020 9:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

مقتل محافظ منطقة مودوغ و3 من حراسه في هجوم انتحاري وسط الصومال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى أمين
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 9:06 م | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 9:06 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء الأحد بمقتل محافظ منطقة مودوغ وثلاثة من حراسه في هجوم انتحاري وسط الصومال، دون التطرق إلى أيّة تفاصيل أخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك