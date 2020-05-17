أشرف صبحي يوضح حقيقة وجود خلافات بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة الخلافات مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، خلال الفترة الأخيرة.

وقال وزير الشباب والرياضة عبر قناة "أون تايم سبورت": "بالتأكيد لسنا في حاجة لأن يكون هناك خلافات في وجهات النظر لسنا كذلك على الإطلاق، نحن كيان واحد وهدفنا المصلحة العامة للرياضة المصرية".

وأضاف: "من غير الطبيعي أن يكون هناك خلافات، الطبيعي هو عدم وجودها من الأساس نحن نعمل للصالح العام، ندير المنظومة الرياضية بشكل مختلف، وليس المهم من يبدأ ولكن الأهم هو الصالح العام للرياضة المصرية".

وأكمل: "الرياضة يحكمها عمل تطوعي وانتخابات بصفة دورية ومنافسات مستمرة، ومنظومة اقتصادية بالتأكيد، ونبحث دائما وأبدا عن المناسب والغير مناسب مع اللجنة الأولمبية".

وتابع: "نرى مجالس إدارات الأندية كيان واحد، وشكل أقرب إلى أن يكون ليس هناك خلافات، ودائما أؤكد لهشام حطب أنه جزء من كيان الدولة هو ومجلس إدارته، أنت داخل وطن وجزء من الكيان الحكومي، واللجنة الأولمبية شبيهة بمؤسسة حكومية بالتأكيد".

واستكمل: "الأولمبية تطبق قوانين أي لعبة، ولكن كل الألعاب تندرج تحت مسمى مصر بجميع أعمار المنتخبات، نملك أندية مميزة للغاية، وتعتبر مؤسسات رياضية ولها قواعد اجتماعية وثقافية وسياسية وتدار بفكر كبير".

وأتم: "لا يوجد طريق إلا أن نكون في اتجاه واحد، نتنافس بالشكل الأمثل ووارد أن يكون هناك اختلافات في وجهات النطر، اللجنة الأولمبية قطاع من ضمن قطاعات الدولة ووزارة الشباب، ونحن مساندون لها بعدما تقوم بدورها".