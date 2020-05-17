العاملون في التمريض بالفلبين يشعرون بالاحباط من حظر عملهم في الخارج اثناء تفضي كورونا

كان من المفترض أن تبدأ فيث ماكيلان وظيفة جديدة كممرضة في مستشفى بألمانيا في أواخر شهر مارس الماضي، ولكن يسبب وباء فيروس كورونا المستجد ظلت عالقة لم تبرح مسقط رأسها بوسط الفلبين.

ولا تعرف الشابة 29 عاما متى يمكنها السفر، وقد بدأ يساورها القلق بشأن ما إذا كانت الوظيفة التي كانت قي انتظارها في هايدلبرج ستظل متاحة عندما يكون بإمكانها السفر.

وبغض النظر عن إغلاق العاصمة مانيلا - وهو ما تسبب في غلق جميع المكاتب العامة والخدمات غير الضرورية، وفرض قيود على دخول دول أخرى - فرضت الحكومة الفلبينية أيضا حظرا مؤقتا على السماح للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالسفر للخارج.

وقالت ماكيلان، وهي تتحدث من منزلها في بلدة مويسيس باديلا في إقليم نيجروس أوكسيدنتال، على بعد 522 كيلومترا جنوب مانيلا: "إنه أمر مثير للكآبة والتوتر والاحباط بدرجة كبيرة".

وأضافت: "إنني أسعى منذ عام من أجل سفري للخارج ، حيث قمت بتجهيز الأوراق ودراسة اللغة، لتأتي الحكومة وتخبرني بأن المغادرة أمر محظور بالنسبة لي".

وتعتبر ماكيلان واحدة فقط من بين مئات الممرضين والممرضات من الفلبينيين الذين تقطعت بهم السبل بسبب الحظر المؤقت الذي أصدرته الوكالة الفلبينية للتوظيف في الخارج في الثاني من أبريل الماضي.

ويعفي الحظر العاملين في مجال الرعاية الصحية من الذين لديهم عقود قائمة بالفعل أو العائدين لتوهم من عطلات. ومع ذلك، قالت ماكيلان إنها لم تتمكن من تجهيز وثيقة التوظيف في الخارج، وهي إحدى الوثائق المطلوبة ولا يمكن إصدارها إلا من جانب الوكالة الفلبينية للتوظيف في الخارج.

وقالت ماكيلان: "أخبرونا بأن هناك نقصا في عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد، لذا يجب أن نكون على استعداد، وفي الوقت نفسه، يريدوننا أن نتطوع".

وأضافت: "إنه أمر سيئ جدا بالنسبة لأشخاص مثلي... إننا نريد فقط أن نحقق دخلا من أجل عائلاتنا، وأن نحسّن من عملنا في مجال التمريض. كما أننا نستحق المزيد."

ويشار إلى أن العاملين في مجال التمريض من الفلبينيين يهاجرون إلى الخارج منذ عقود لتلبية الطلب المرتفع على الممرضين في الدول الاخرى. وبحسب تقديرات الوكالة الفلبينية للتوظيف في الخارج، فإن هناك أكثر من 13 ألف شخص من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، ومعظمهم من الممرضين والممرضات ومساعدي التمريض، يغادرون البلاد كل عام. وقالت الوكالة إن البلاد تعاني من نقص في قدره 290 ألف فرد من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بسبب هذا السفر للخارج بأعداد كبيرة.

وقد صار هذا النقص أكثر حدة من أي وقت مضى بسبب تفشي جائحة كورونا، لا سيما أنه بلغت نسبة عاملين في قطاع الرعاية الصحية 20 بالمئة من بين الحالات المرتبطة بالفيروس المستجد في البلاد، والتي وصلت إلى أكثر من 12 ألف حالة إصابه, و 35 حالة وفاة على الأقل.

وفي بداية الأزمة في مارس أطلقت وزارة الصحة حملة تطلب متطوعين للعمل في مقابل الحصول على بدل نقدي يعتبر هزيلا قدره 500 بيزو (10 دولارات) لكل فترة مناوبة مدتها 8 ساعات، مما أثار غضب الكثير من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

واعتذرت الوزارة منذ ذلك الحين وأعادت تنظيم برنامجها للتركيز على التوظيف في حالات الطوارئ.

من ناحية أخرى، قال ميكي سانتوس، وهو كبير الممرضين بأحد المستشفيات الكبرى في مانيلا، إنه يجب رفع رواتب الممرضين المقيمين في البلاد أثناء فترة جائحة كورونا.

وقال "إن هذا هو الوقت الذي يجب أن يقدروا فيه بقاءنا هنا في الفلبين، حيث إننا شركاؤهم في المعركة خلال هذه الأزمة".

وأوضح سانتوس الذي يعمل في التمريض منذ 13 عاما، إنه سبق وأن فكر أيضا في العمل بالخارج، بعد أن عُرض عليه راتبا قدره ثلاثة أضعاف ما يمكن أن يحصل عليه في الفلبين.

وقال: "تقدمت بطلب (للعمل في الخارج)، ولكنني لم يكن لدي خيار سوى البقاء لأنني كنت بحاجة لرعاية أمي".

في الوقت نفسه، شكا الممرض جيرالد مانجاليندان 32 عاما الذي يعمل في بريطانيا منذ ثلاثة أعوام، من أن التصور العام بالنسبة لمهنته في الفلبين، لم يكن إيجابيا قبل تفشي الوباء.

وقال من منزله في مانيلا، حيث كان في إجازة عندما فرضت الحكومة الإغلاق: "ليس عليكم أن تجعلوا منا أبطالا... لكن عليكم أن تقدروا العمل الذي نقوم به."

وأضاف: "أعطونا ما هو مناسب وما نستحقه"، وأشار إلى أنه من الممكن أن يحصل الممرضون في بعض الحالات على راتب قيمته أقل من 8000 بيزو (160 دولارا) في الشهر.

وكان من المقرر أن يعود مانجاليندان إلى عمله ببريطانيا في أواخر مارس، ولكن تم إلغاء رحلته بسبب الوباء.

ويشعر مانجاليندان بالقلق من أن يفقد وظيفته، ولا سيما إذا قررت الحكومة تمديد الحظر المفروض على العاملين في مجال الرعاية الصحية من العاملين في الخارج.

من جانبه، دعا الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إلى مراجعة تعيين الممرضين والممرضات في الخارج، على أساس قوله أن ذلك بسبب القلق على سلامتهم.

وقد توفي عشرات الممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية من الفلبينيين في بريطانيا ودول أخرى أثناء مساعدتهم في رعاية مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مانجاليندان: "نتفهم أن هناك وباء، ولكن يجب أن يكون لكل شخص حرية اختيار أفعاله، وأن يكون مسؤولا عن عواقب اختياراته".