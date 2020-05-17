محافظ المنيا يطلق مبادرة «مع بعض هنقدر» تستهدف نظافة الشوارع وتجميل الميادين

أطلق أسامة القاضي، محافظ المنيا، مبادرة تحت مسمى "مع بعض هنقدر" تستهدف رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة النظافة والعمل على تجميل الميادين والشوارع والأماكن العامة في جميع مراكز المحافظة، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال المحافظ - في بيان اليوم الأحد - إن الهدف من المبادرة رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة وإضافة لمسات جمالية لبث الروح الإيجابية لدى المواطنين وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في التعامل اليومي وفي الشوارع والأماكن العامة.

وأوضح أنه تم إطلاق المبادرة من شوارع مدينة المنيا ثم تعمم على باقي المراكز والمدن تباعا، وتشمل المبادرة دهان أعمدة الإنارة والبلدورات وتنظيف الشوارع، وتهذيب وتقليم الأشجار، كما تقوم مديرية الصحة بوضع ملصقات وقائية في الشوارع والميادين عن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، كما تقوم كلية الفنون الجميلة بالتنسيق مع إدارة تجميل المدن بإضافة لمسات جمالية بالشوارع والميادين، مشيراً الي أن المبادرة ستعمل خلال ساعات حظر تنقل المواطنين لمنع التكدس.

وتابع الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ومندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا أعمال المبادرة في شوارع مدينة المنيا، وأعمال الرش والتعقيم والنظافة ودهان البلدورات بمنطقة جنوب المنيا، وميدان البوستة، ومنطقة الحبشى، وشارع الجزارين، وشارع سيدي حبيب، وميدان بالاس، وميدان المحطة، ومحطة السكة الحديد.