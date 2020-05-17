مشجعان تسلقا شجرة طولها 12 متر لمشاهدة مباراة بايرن ميونيخ

حاول مشجعان مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين، ضمن منافسات الدوري الألماني، بالرغم من القيود المفروضة على الجماهير في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ووفقا لصحيفة «بيلد» الألمانية فإن كلا المشجعان حاولا مشاهدة المباراة من أرض الملعب، لذا لجأ كلاهما لتسلق شجرة مقاربة للملعب التي تقام فيه المباراة طولها 12 مترًا.

بالفعل استطاع كلاهما مشاهدة المباراة لفترة، قبل أن يتمكن رجال الشرطة من رصدهما وإنزالهما من على الشجرة.

جدير الذكر أن بايرن ميونيخ فاز بالمباراة بنتيجة 2-0، لرفع رصيده إلى النقطة 58 في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة 30 في المركز 12.