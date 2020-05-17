صالونات الحلاقة بنيويورك تضرب بقوانين الإغلاق عرض الحائط

أكدت وزارة الصحة في مقاطعة ألستر الأمريكية، أن هناك محل حلاقة يعمل بشكل غير قانوني في مدينة كينجستون بنيويورك، واكتشفوا أن موظف بالصالون مصاب بفيروس كورونا؛ ما أثار القلق من أن يكون قص شعر أحد الزبائن وانتقلت العدوى إليه.

ولذلك حث المسؤولون الأشخاص الذين زاروا الحلاقين مؤخرًا في كينجستون على الاتصال بطبيبهم على الفور أو الاتصال بالخط الساخن للفيروس في المقاطعة لإجراء اختبار تشخيصي، وفقًا لإشعار الصحة العامة، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت كارول سميث، مفوضة الصحة في مقاطعة ألستر: "إننا نتخذ إجراءات استثنائية لمحاولة تقليل انتشار هذا المرض الخطير إلى أدنى حد، ونعلم أن صالون حلاقة يعمل بشكل غير قانوني منذ أسابيع، وهذا النوع من الاتصال المباشر لديه القدرة على نشر هذا الفيروس بشكل كبير".

وتعد صالونات الحلاقة وصالونات الشعر وغيرها من خدمات العناية الشخصية من بين الأعمال غير الضرورية التي أمر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو بإغلاقها بموجب توجيه صارم للبقاء في المنزل، دخل حيز التنفيذ في 22 مارس.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الأمر التنفيذي، المعروف باسم "ولاية نيويورك عند التوقف المؤقت"، يوم الجمعة، حيث تم إخلاء بعض مناطق الولاية التي وصلت إلى المعايير الرئيسية، بما في ذلك الانخفاض المستمر في الوفيات وإجمالي عدد المستشفيات، لبدء إعادة الفتح.

وقال أندرو كومو، حاكم نيويورك، الخميس الماضي، إن منطقة وسط هدسون، حيث تقع مقاطعة ألستر ومحل الحلاقة، لم تستوف بعد المقاييس المطلوبة لبدء تخفيف القيود.

وسجلت مقاطعة أولستر 1542 حالة مؤكدة و64 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها، وفقًا لأحدث الأرقام، ويوجد في ولاية نيويورك ما لا يقل عن 343 ألف حالة مؤكدة وأكثر من 27 ألف حالة وفاة تم الإبلاغ عنها.

قال كومو: "إن المسؤوليات الكبيرة للحكومات المحلية لإعادة فتح الأعمال التجارية هي المراقبة اليومية للأرقام، ومراقبة الامتثال للأعمال التجارية".

الجدير بالذكر أن صالون الحلاقة في كينجستون لم يكن العمل الوحيد من نوعه الذي يخالف أوامر البقاء في المنزل في الأسابيع الأخيرة، فقد بدأت الولايات على الصعيد الوطني في العمل على رفع القيود، في محاولة لإنعاش اقتصاداتها، في حين سمح عدد من الولايات لبعض الشركات باستئناف عملياتها، فقد تم استبعاد صالونات تصفيف الشعر والأظافر والحلاقين إلى حد كبير، وحذر المسؤولون والخبراء من أن الاتصال الجسدي الوثيق اللازم لقص الشعر أو إعطاء عمليات تجميل الأظافر والباديكير قد يسهل انتشار الفيروس.

وعلى سبيل المثال، في تكساس حُكم على شيلي لوثر، التي تدير صالون تصفيف شعر في دالاس، بالسجن لمدة سبعة أيام بسبب عصيان الأوامر علانية، فقد اختارت صاحبة الصالون السجن بدلا من إغلاق أبوابها.

في هذه الأثناء في ميشيجان، رحب كارل مانكي، الحلاق البالغ من العمر 77 عامًا بتحدٍ للعملاء في متجره، قائلا: "سيبقى الصالون مفتوحًا حتى يدخل يسوع أو يعتقلوني".

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى تعليق تراخيص مانكي التجارية والمهنية بعد تجاهله أمر الحاكم بالإغلاق. وقال مانكي: "أنا حلاق بلدة صغيرة وأريد فقط أن أكسب رزقي".

لكن أولئك الذين يشجعون الحلاقين وصالونات التجميل على الإغلاق لديهم الآن المزيد من البيانات العلمية التي تدعم إبقاء هذه الشركات مغلقة، حيث وجدت دراسة حديثة نُشرت يوم الخميس في مجلة الشؤون الصحية، أن الأماكن التي لا توجد بها إجراءات للمسافة الاجتماعية وأوامر البقاء في المنزل يمكن أن تشهد حالات إصابة أكثر بـ35 مرة من الطبيعي.

ومن خلال تحليل تأثير عمليات الإغلاق والحظر، اكتشف الباحثون أن السياسات خفضت معدل النمو اليومي لحالات الفيروس إلى حوالي 9 نقاط مئوية.