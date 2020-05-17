قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة توفر وسائل التسلية للمصريين العائدين من الخارج؛ لقضاء فترة العزل بالمدينة الجامعية، مشيرًا إلى توفير شاشتي تليفزيون بكل دور لمتابعة البرامج، فضلًا عن توفير طاولات رياضة البينج بونج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن الجامعة تعمل من خلال محورين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى تطوير المدينة الجامعية الموجودة في عين حلوان مقر رئاسة الجامعة؛ لاستقبال نحو 1500 مريض حامل لفيروس كورونا.

وأشار إلى الوصول لاستيعاب 450 مريضًا من حاملي الفيروس إلى الآن، موضحًا أن المدينة الجامعية الموجودة في عين حلوان منطقة عزل أخرى؛ لتخفيف العبء عن المستشفيات.

ولفت إلى تجهيز المدينة الجامعية في المطرية؛ لاستقبال العائدين من الخارج، لقضاء فترة الحجر الصحي حفاظًا عليهم وعلى أسرهم والمجتمع، مؤكدًا تقديم أكثر من خدمة للمصريين العائدين.

وأوضح أن كلية الطب بالجامعة والإدارة العامة للشؤون الطبية يقدمون الخدمة الطبية للأفراد ويتولون رعايتهم على مدار الساعة، متابعًا أن الأطقم الطبية تقضي فترة العزل 14 يومًا مع العائدين.