أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأحد، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ عدد الوفيات حتى الآن 113 حالة وفاة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نورهشام عبدالله -في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"- إن الإصابات الجديدة تعتبر ثاني الأقل عدداً منذ تنفيذ قرار تقييد التحركات في 18 مارس الماضي في البلاد، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 6872 حالة.

وأضاف أن عدد الحالات المتعافية بلغ 73 حالة، فيما يصل إجمالي عددها 5512 حالة، وأن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً يبلغ 1247 حالة.

وأوضح المسؤول الماليزي أنه توجد 317 حالة إصابة بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً، فما دون.