مقتل مسؤول صومالي في هجوم انتحاري

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أكدت السلطات الصومالية اليوم الأحد مقتل أحمد موسى نور، حاكم إقليم موجود، في هجوم انتحاري بمدينة جالكايو بالإضافة لثلاثة من حراسه الشخصيين.

وقد أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على موقعها الإلكتروني.

وقد قتل المهاجم، الذي اقترب من حاكم الإقليم وهو على متن دراجة بثلاثة عجلات.

وتريد حركة الشباب، ذات الصلة بتنظيم القاعدة ، تأسيس دولة إسلامية في الصومال، والسيطرة على المناطق في جنوب ووسط البلاد.

وتستهدف حركة الشباب القوات الأمنية والسياسيين، وغالبا المدنيين. كما تهاجم الحركة الفنادق والمطاعم.