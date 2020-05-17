شركة سانوفي العالمية: حال نجاح لقاح كورونا سيتم توفيره بالأسواق منتصف 2021

كشفت نيبال دهبه، الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي العالمية الطبية، إن شركتها بالشراكة مع شركات أخرى استطاعت فك الجين الخاص بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنهم في حال نجاح تجارب اللقاح الجديد سيكون متوفرا في الأسواق منتصف العام المقبل.

أضافت، في مداخلة ببرنامج «القاهرة الآن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «إم بي ي مصر»، مساء اليوم السبت، أنهم استطاعوا تخليق نفس بروتين الفيروس وهو ما يعد خطوة مهمة للغاية في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

وعن الإقبال على شراء اللقاح، أكدت دهبه أن العالم متشوق للغاية للقاح في فيروس كورونا المستجد، وفي الوقت الحالي يوجد تزايد عالمي خيالي على لقاح الأنفلونزا، موضحة أنه لا علاقة للقاح الأنفلونزا بكورونا ولكن يساهم في تحسين عمل الجهاز التنفسي.

سانوفي شركة عالمية طبية مقرها باريس، احتلت عام 2013 المركز الخامس بين أكبر الشركات مبيعاً للوصفات الطبية، وهي من الشركات المشاركة في إنتاج لقاح لفيروس كوفيد 19 في الوقت الحالي.