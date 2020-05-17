كاتب تركي: تحالف جديد قد يضم حزب الشعب الجمهوري والأحزاب المنشقة عن أردوغان

تداولت صحف تركية أنباء عن دخول حزب الديمقراطية والتقدم الذي أسسه وزير الاقتصاد التركي السابق علي باباجان، وحزب المستقبل الذي أسسه رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو، في تحالف الأمة الانتخابي الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا.

وقال الكاتب الصحفي أورهان أوغور أوغلو في مقال بصحيفة “يني تشاغ” التركية إن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو أخبره أن حزبه سيسعى لدعم الأحزاب الجديدة على تخطي نسبة 10% بالبرلمان من أجل دعم الديمقراطية، وأكد أنه “يجب تمثيل كل حزب في المجلس”.

وقال أوغور أوغلو إن كلا من حزب الديمقراطية والتقدم، وحزب المستقبل، سينضما إلى تحالف الأمة الانتخابي الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية في مقابل تحالف الجمهور الذي شكله حزب العدالة والتنمية الحاكم مع حزب الحركة القومية.

وقال الكاتب أوغور أوغلو إن باباجان وداود أوغلو على دراية جيدة بنقاط القوة والضعف لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المرجح أن يجذبا أصوات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن نظام التحالف الانتخابي الذي تم تقديمه قبل الانتخابات الوطنية في عام 2018 يسمح للأحزاب، التي تقل أصواتها عن عتبة الـ 10 %، بالحصول على مقاعد في البرلمان إذا كانت جزءًا من تحالف حصل على أكثر من 10% من الأصوات.

يذكر أن علي باباجان، الذي ترك حزب العدالة والتنمية العام الماضي، أسس حزب الديمقراطية والتقدم في مارس الماضي؛ في حين أسس داود أوغلو حزب المستقبل في ديسمبر 2019.