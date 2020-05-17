الحكومة الكورية الجنوبية تخفض توقعات النمو الاقتصادي بسبب جائحة كورونا

أعلنت مصادر اقتصادية مطلعة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الحكومة سوف تخفض توقعات النمو الاقتصادي الوطني لهذا العام في تقرير آفاق الاقتصاد المقرر إصداره أوائل الشهر القادم، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ففي أواخر العام الماضي، توقعت الحكومة الكورية -حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام 2.4%، ولكن يُتوقع أن تخفض توقعات النمو الاقتصادي الوطني لهذا العام نظرا للأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن انكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.4% في الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً أكبر انكماش فصلي منذ الربع الرابع من عام 2008، حيث حقق نموا سلبيا قدره 3.3%.

ومن جهة أخرى، توقع معهد كوريا للأبحاث المالية أن ينكمش الاقتصاد الكوري لهذا العام بنسبة 0.5% بسبب التداعي المتزامن للعرض والطلب الناتج عن فيروس كورونا، بينما توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.2% في عام 2020.

ومن المقرر أن يخفض معهد التنمية الكوري توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام، وكان قد توقع سابقا أن ينمو الاقتصاد الكوري لعام 2020 بنسبة 2.3%.

جدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي الكوري لي جو-يول، صرح يوم 9 من الشهر الماضي بأن ينمو الاقتصادي الكوري بأقل من 1% في العام الجاري.