فاتسكه ورومينيجيه يثنيان على بداية استئناف البوندسليجا

أبدى هانز-يواخيم فاتسكه وكارل هاينز رومينيجيه الرئيسان التنفيذيان لناديي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين لكرة القدم على الترتيب ارتياحهما إزاء سير الأمور على ما يرام لدى استئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) اعتبارا من أمس السبت، بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقا لقواعد ومعايير صحية ووقائية صارمة.



وقال فاتسكه في تصريحات لصحيفة "رور ناخريشتين" اليوم الأحد :"الكثيرون تعجبوا من أن مسؤولي بوندسليجا والسياسيين في ألمانيا كان لديهم الشجاعة لاستئناف المباريات."



وفي أول مباراة مع استئناف المنافسات أمس السبت، بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حقق دورتموند انتصارا كبيرا في ديربي الرور وتغلب على شالكه 4 / صفر.



وأبدى فاتسكه سعادته إزاء الانطباع العالمي جراء عودة منافسات الكرة في ألمانيا.



وأضاف :"الكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا) قدم لنا التهنئة على سير الأمور بشكل سلس، والإنجليز عرضوا مبارياتنا لفترة طويلة، وكان الدوري حاضرا في الصفحات الرئيسية لأربع صحف إسبانية اليوم الأحد."



ولكن فاتسكه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك العديد من الأمور التي يجب إنجازها قبل العودة للحياة الطبيعية، موضحا "سأكون سعيدا فقط عندما نتمكن من اللعب أمام جماهيرنا من جديد. فبدونهم، نشعر بالألم ."



من جانبه، شدد رومينيجيه على ضرورة عدم وجود أي تهاون.



وصرح رومينيجيه لشبكة (سكاي) التليفزيونية قبل لقائه بايرن مع مضيفه يونيون برلين اليوم الأحد "من المهم أننا راضون ولكن ينبغي علينا عدم الاسترخاء الآن. يتعين علينا أيضا أن نكون منضبطين في المستقبل للتعامل مع المتطلبات السياسية".



أما ماركوس سودر رئيس وزراء ولاية بافاريا، التي ينتمي إليها بايرن، فقال "التجربة نجحت" مع عودة كرة القدم، فيما يعتقد رومينيجه أن بوندسليجا يمكن أن تكون مثالا للآخرين.



وأضاف رئيس بايرن "كان الجميع سعداء بالعمل الجيد الذي جرى في ألمانيا ويعطي الأمل لنظرائنا في البلدان الأخرى حتى يتمكنوا هم أيضا من بدء اللعب مرة أخرى في وقت ما"