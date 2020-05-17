إيطاليا تسجل أقل حصيلة وفيات بسبب كورونا منذ أوائل مارس

سجلت إيطاليا أقل عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد منذ التاسع من مارس، فيما تستعد الحكومة لمزيد من تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة على الصعيد الوطني بدءا من 18 مايو الجارى، حيث من المتوقع أن تتم إعادة فتح المتاجر والحانات والمطاعم على أساس إقليمي، حسبما أفادت اليوم السبت وكالة أنباء بلومبرج.

وتم تسجيل 153 حالة وفاة جديدة منذ أمس الجمعة ، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب كورونا إلى 31763 حالة.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 224760 حالة، منها 875 حالة جديدة.

وتعافى إجمالي 120205 أشخاص من الفيروس.