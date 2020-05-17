أكثر من 60 مليون أمريكي يفقدون الأمل في الحصول على دعم في ظل تفشي كورونا

بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، أصاب اليأس أصحاب الإعاقات الخاصة، الذين يمثلون أكثر من 60 مليون أمريكي، بعدما فقدوا أملهم في أن يمد لهم أحد يد العون؛ خوفا من الإصابة.

تحكي جيري فلورس، أنها بعد أن كانت متفائلة وسعيدة أصابها الذعر بعد تفشي الفيروس، موقنة بأن مصيرها الموت لا محالة؛ إذ أنها تعاني من الشلل الدماغي وتستخدم كرسيا متحركا، ولذلك فهي تحتاج إلى من يساعدها لإنجاز مهامها اليومية من صنع الطعام لارتداء الملابس، فضلا عن أن من الصعب على جهازها المناعي التخلص من الأمراض، كما أنها لا تزال تتعافى من نوبة الالتهاب الرئوي التي كانت تعاني منها منذ شهر يناير، وفقا لموقع "تايم".

ومع تقييد المستشفيات للزوار وسط الوباء، لم تعد فلوريس وغيرها من أصحاب الإعاقات قادرين على الوصول للرعاية بالوحدات الصحية، وإذا خرجت من المستشفى فإنها ستحتاج إلى الرعاية الصحية المنزلية التي باتت صعبة للغاية في ظل ظروف الوباء.

ولكنها خوفا من الإصابة بالفيروس فضّلت الإقامة بمنزلها في روتشستر بنيويورك بالرغم من أن الوضع معقد بالنسبة لها، فمساعدة الرعاية الصحية الخاصة بها أصبحت متخوفة من الإصابة بالعدوى، ولذلك أصبح من الصعب البقاء في المنزل، تقول فلوريس: "فرض علي ذلك الوضع أن أعيش بمعزل تام عن أفراد المجتمع".

يعاني أكثر من 60% من الأمريكيين من حالات صحية مزمنة، ويواجه الأشخاص ذو الإعاقة والأمراض المزمنة التحيزات في الرعاية الطبية وقوائم الانتظار؛ للحصول على الدعم في منازلهم بدلاً من دور التمريض، ولكن وسط الجائحة العالمية، تتزايد تلك التحديات ويتجاهل الأفراد مساعدتهم.

تقول ريبيكا كوكلي، التي تقود مبادرة الإعاقة في مركز التقدم الأمريكي: "تزيد المخاطر على صحة المعاقين عندما لا يتمكنون من الوصول إلى الخدمات الأساسية".

أقر الكونجرس مشروع قانون إغاثة بقيمة 484 مليار دولار في 23 أبريل، ركز في الغالب على تمويل الشركات الصغيرة والمستشفيات واختبار فيروس كورونا، هادفين إلى زيادة تمويل مشروع "ميديكيد" الخاص برعاية المعاقين في المنزل وتجنب دور الرعاية الخاصة التي يمكنها أن تنقل الفيروس.

تقول نيكول جورفيك، المسئولة عن أحد دور التمريض: "إن دور التمريض يمكن أن تشكل خطرًا على الصحة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولذلك يتعين علينا توفير المزيد من الخدمات المنزلية والمجتمعية، بحيث لا يتم دمجهم فقط في منازلهم ومجتمعاتهم، ولكن لكي يكونوا آمنين".

تقول جوليا راموس، التي تعيش مع جدتها، إنه بدأت تشعر بالقلق منذ بدأت نيويورك تطلب من دور رعاية المسنين قبول المرضى الذين تم تسريحهم من المستشفيات، حتى لو كانت نتائج اختبارهم للفيروس إيجابية.

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وبحلول 22 أبريل، شهد دار التمريض الذي يضم 460 سريرًا وفاة 23 مريضًا بسبب الفيروس، و54 حالة أخرى كانت إيجابية، بما في ذلك 17 شخصًا جاءوا من مستشفيات محلية مصابة بالفعل.

انتقد ستيوارت ألمر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جروين"؛ المسئولة عن الرعاية الصحية، سياسة الدولة التي تتطلب من منشأته قبول المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، يقول: "كان من الممكن وضع خطة مختلفة لحماية الأشخاص الإيجابيين وعدم تقديمهم حيثما يكون المرضى".

عندما يصاب مريض جديد بالعدوى، فإنه يتم عزله -وزميله في الغرفة المكشوفة- في غرفته الحالية، مما يعني أن الفيروس لا يتم احتواؤه وقد يحتاج الموظفون إلى رعاية المرضى المصابين وغير المصابين على حد سواء.

تقول راموس، إن عائلتها تشعر بالعجز، حتى أن جدها كان يبكي لأنه لا يعرف متى سيرى زوجته مرة أخرى.

بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن أوامر البقاء في المنزل من الصعب تنفيذها إلا إذا كان بإمكانهم الوصول إلى الدعم الذي يحتاجونه في المنزل. عادة ما تحصل ميشيل كابلان، التي تبلغ من العمر 44 سنة، وتعاني من كيسات دماغية ومشاكل في العمود الفقري تمنعها في كثير من الأحيان من تحريك أطرافها، على المساعدة من خلال برنامج "ميديكيد"، لكن هؤلاء العمال لا يحصلون على إجازة مرضية مدفوعة الأجر أو تأمين صحي أو أي معدات للوقاية الشخصية، وبالتالي اضطر مساعدو الرعاية الشخصية إلى التوقف عن القدوم بسبب الوباء.

في الوقت الحالي، اضطرت كابلان إلى نموذج رعاية منزلية تقليدية، إذ أن هناك تناوب بين سلسلة من المساعدين المؤقتين الذين ليس لديهم خبرة في العناية بها، ولذلك تشعر بالقلق من أنه إذا قرر المسئولون أن المساعدين لا يمكنهم تلبية احتياجاتها، يمكنهم أن يوصوا بالانتقال إلى دار رعاية غير آمنة في الوقت الحالي.