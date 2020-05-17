قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن انتهاز الأزمات للاستيلاء على أراضي أو البناء بدون تراخيص أخلاق دنيئة، معقبًا: «ينبغي إذا كنا نريد الإصلاح ألا نقع في هذه السقطة».

وأضاف «عمران» في حوار لبرنامج «فتاوى»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن من يقع في هذه «السقطة» له عقاب شديد، مشيرًا إلى أن هناك شيء يسمى «الغلول»، وهو أن يحاول الشخص أخذ ما ليس له فيه حق، حتى ولو كان سيخصص له هذا الحق مستقبلًا.

واستعان بالآية القرآنية: «ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون»، متابعّا أن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد بأن الغلول فيه شيء من السرقة.

وأوضح أن من يستولى على أراض أو يبني بدون تراخيص عقابه شديد عند الله خصوصًا وهو يرهق الجهود التي يفعلها الناس لحياة أفضل ويحاول أن يسرقها بهذا الشكل الأناني الاستغلالي الذي يشبه الاحتكار؛ ليحقق مكاسب فردية مزعومة وهو في الحقيقة يضر نفسه وبلده، على حد قوله.

وتابع: «نحن لما ندعو لتنظيم الأمر واتباع الإجراءات والتراخيص إنما تدعو للصلاح، والله يحب المصلحين ولا يحب المفسدين».