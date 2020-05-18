قبل نحو شهر من وفاته اليوم، كانت للسفير الصيني لدى تل أبيب، دو وي، تصريحًات إيجابية تجاه تعامل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع أزمة فيروس كورونا، والذي عبر عن عدم شعوره بالغربة في إسرائيل وأن شعبي البلدين بينهما الكثير من الأمور المشتركة.

وعثرت السلطات الإسرائيلية على السفير الصيني لدى تل أبيب، دو وي، 57 عاما، جثة هامدة داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا، اليوم الأحد، حسبما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تقريرا عن منظمة "نجمة داوود الحمراء"، يؤكد عدم وجود علامات عنف على جسد السفير الراحل، وأن الجثة عثر عليها في السرير، ويرجح الأطباء أنه مات في أثناء النوم ويعود سبب الوفاة إلى نوبة قلبية.

أجرت صحيفة "ماكوريشون" الإسرائيلية، حوارا مع السفير الصيني دو وي، من خلال مقابلة عبر البريد الإلكتروني، نشرت في 16 أبريل الماضي، تحدث فيه عن قضايا مشتركة بين الجانبين، منها تعامل وإدارة إسرائيل لأزمة كورونا.

قال دو وي، إن إسرائيل في معركة جادة ضد الفيروس، وأن الحكومة الإسرائيلية اتخذت تدابير هامة وحققت نتائج إيجابية بمحاربة الفيروس، متابعا: "قرأت أن معظم الإسرائيليين يؤيدون الإجراءات الحكومية، أما بالنسبة للتجربة فيجب أن أقول إن دولاً مختلفة لديها ظروف وطنية مختلفة ولكل دولة طريقتها في مكافحة المرض".

ولفت دو وي الى أن الصين تقف إلى جانب إسرائيل في معركتها ضد فيروس كورونا، وأنه تم إجراء مكالمتين فيديو بين خبراء إسرائيليين وخبراء صينيين، وتسهيل عمليات الشراء الإسرائيلية ونقل المعدات الطبية من الصين إلى إسرائيل.

وأضاف: "فور وصولي إلى هنا في 15 فبراير، كسفير للصين لدى إسرائيل، دخلت 14 يومًا في عزلة منزلية وخلال ذلك لم أتخذ خطوة واحدة خارج مقر إقامتي ولم أقم بذلك الاتصال المباشر مع زملائي في السفارة، وأريد أن أبعث برسالة إلى جميع الإسرائيليين الصين دولة مسؤولة تلتزم بالقانون ويجب الوثوق بها".

وتابع: "خلال تلك الأيام الأربعة عشر، قرأت عدة كتب عن إسرائيل، مثل مذكرات حاييم هرتسوج، الذي كان أول رئيس إسرائيلي يزور الصين، وعلى الرغم من أنني لم أقابل الكثير من الإسرائيليين حتى الآن لكن من الكتب التي قرأتها تعلمت شيئًا عنهم، وهو أنه شعب عانى مثل الصينيين كثيرًا عبر التاريخ، ولكن الشعبان تمكنا من النهوض من الصعوبات".