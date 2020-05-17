حطب: علاقتنا بوزراة الرياضة جيدة وهدفنا مصلحة الرياضة المصرية

كشف هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، عن العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية خلال الفترة الحالية التي تعيشها الرياضة بشكل عام لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال هشام حطب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "العمل واحد ييننا كلجنة اولمبية أو وزارة الشباب والرياضة وهو الأفضل والأصلح للرياضة المصرية".

وأضاف: "العلاقة داخل اللجنة الأولمبية المصرية، على أفضل ما يكون، وهناك ثقة وتعاون بين الجميع والدليل هو أن المجلس الحالي نجح بالتزكية لأول مرة حتى الجمعية العمومية الغير عادية والعادية الأخيرتان كانا بالإجماع".

وتابع: "لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين أحد في المنظومة الرياضية المصرية ودائما يكون خلاف في وجهات النظر الرياضية وعلاقتي بالجميع جيدة للغاية".

وأتم: "نحن على تواصل دائم مع وزارة الشباب والرياضة من أجل التنسيق على الأفضل والأصلح للرياضة المصرية".