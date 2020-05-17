نفى محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، اقتراب حسام غالي من تولي منصب المدير الفني للاتحاد خلال الفترة القادمة.

وارتبط اسم حسام غالي باقترابه من الإدارة الفني لاتحاد الكرة نظرًا لخبراته في الملاعب لسنوات سواء مع الأهلي أو منتخبنا الوطني.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" :"لا يوجد أي شئ من هذا القبيل، وحسام غالي اسم كبير بعيدًا عن اسم محمد فضل إطلاقًا".

وأضاف: "طبيعة العمل العام يكون فيه تساؤلات وشائعات وتشويه لصورتك بالتأكيد، وهذا يؤدي بك إلى طرق معينة لكن هذه هي ضريبة العمل العام".

وأكمل: "يظهر أداء أي عضو أو عامل بعد رحيله عن المؤسسة يبدأ الحكم عليه، نحن كاتحاد كرة نختلف عن الأندية لأننا 11 عضو فقط منهم مسؤول إعلامي عكس الأندية".

وأتم: "دورنا أن نرد على كل الأقاويل ونوضح الأمور، وكما أوضح وزير الشباب والرياضة، أن هناك رد من الدولة المصرية خلال شهر للبت في عودة الدوري من عدمه، ونحن جاهزون في أي وقت".