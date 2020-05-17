الجزائر تسجل 6 وفيات و192 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم السبت، تسجيل 192 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 6821 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 542 حالة.

وأوضح جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات كورونا، في الإيجاز الصحفي اليومي، أن هناك 138 حالة جديدة تماثلت للشفاء، بما يرفع عدد حالات التعافي الكلية إلى 3409 حالات.

كما أشار فورار إلى تواجد 20 مريضا في العناية المركزة.

وتتجه الجزائر لمنع زيارات المرضى في المستشفيات وتعليق عمليات الختان الجماعي بها خلال ليلة القدر المباركة، مع فرض حظر تجول شامل أيام عيد الفطر المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا.