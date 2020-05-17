تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج قرية أولاد الشيخ بدار السلام، والتي شهدت هطول خفيف من الأمطار مساء أمس، رافقة خلال الجولة الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة دار السلام، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
ووجه محافظ سوهاج بتوزيع 500 كرتونة غذائية على أهالي قرية أولاد الشيخ، واطمأن على كسح وشفط كميات المياه النازحة من الجبال "سلاسل البحر الأحمر"، مؤكدًا أن كميات الأمطار النازحة خفيفة، ولم تحدث أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وأكد أن المحافظة في حالة تأهب ورفع للاستعدادات القصوى منذ أواخر الأسبوع الماضي تحسبا لتحذيرات الأرصاد الجوية من هطول أمطار، لافتًا إلى أن غرف العمليات والأزمات بالوحدات المحلية والمديريات وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة على أهبة الاستعداد اللازمة لسرعة التعامل الفوري مع أي أحداث تطرأ، مشيرًا إلى تفعيل العمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع تداعيات التقلبات الجوية.