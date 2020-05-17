تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج قرية أولاد الشيخ بدار السلام، والتي شهدت هطول خفيف من الأمطار مساء أمس، رافقة خلال الجولة الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة دار السلام، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ووجه محافظ سوهاج بتوزيع 500 كرتونة غذائية على أهالي قرية أولاد الشيخ، واطمأن على كسح وشفط كميات المياه النازحة من الجبال "سلاسل البحر الأحمر"، مؤكدًا أن كميات الأمطار النازحة خفيفة، ولم تحدث أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأكد أن المحافظة في حالة تأهب ورفع للاستعدادات القصوى منذ أواخر الأسبوع الماضي تحسبا لتحذيرات الأرصاد الجوية من هطول أمطار، لافتًا إلى أن غرف العمليات والأزمات بالوحدات المحلية والمديريات وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة على أهبة الاستعداد اللازمة لسرعة التعامل الفوري مع أي أحداث تطرأ، مشيرًا إلى تفعيل العمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع تداعيات التقلبات الجوية.