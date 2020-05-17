 قطاع الطيران المدني في الصين يتعافي لـ60% من مستوى ما قبل كورونا - بوابة الشروق
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قطاع الطيران المدني في الصين يتعافي لـ60% من مستوى ما قبل كورونا

د ب أ
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 10:59 ص | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 10:59 ص

أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية، أن عدد رحلات الطيران المدنى الصيني وصلت في يوم واحد إلى 10 آلاف رحلة للمرة الأولى منذ الأول من فبراير.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المصلحة أن عدد رحلات الطيران المدنى فى البلاد وصل يوم الجمعة إلى 10262 رحلة، متعافيا بنسبة 60% من مستوى ما قبل تفشي فيروس كورونا.

ومنذ تفشي الوباء، انخفض عدد رحلات اليوم الواحد إلى أدنى مستوى له في 13 فبراير، حيث تم تشغيل إجمالي 3931 رحلة، ما يمثل 23% فقط من المستوى الطبيعي.

وذكرت المصلحة أنه مع احتواء الوباء تدريجيا، استأنف قطاع الطيران المدنى عمله، حيث وصل متوسط عدد رحلاته اليومية إلى 8900 رحلة منذ بداية مايو.

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