الحكومة الألمانية تتوقع إمكانية قضاء العطلات الصيفية في مناطق واسعة بأوروبا

توقعت الحكومة الألمانية إمكانية قضاء العطلات الصيفية هذا العام في مناطق واسعة في أوروبا رغم جائحة كورونا.

وفي تصريحات لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانيتين الصادرتين غدا الاثنين، قال توماس بارايس مفوض الحكومة لشؤون السياحة :" ثمة فرص جيدة لنقضي العطلات الصيفية ليس في الداخل وحسب بل في الخارج الأوروبي أيضا".

وأضاف بارايس أن الهدف هو إتاحة السفر مرة أخرى إلى كل الدول في أوروبا طالما سمحت تطورات المرض بهذا وطالما كانت تم تطبيق خطط حماية جديرة بالثقة.

وأكد بارايس ضرورة التأكد من عدم التسرع في البدء مشيرا إلى تزايد الضغط من أجل إعادة فتح الفنادق والمنتجعات ولاسيما في الأقاليم المعتمدة على السياحة في جنوب أوروبا، وقال إنه على قناعة من أن " التحذير العالمي من السفر سيكون من الماضي بعد الرابع عشر من يونيو المقبل".

وتابع بارايس أن من الممكن أيضا معاودة السفر تدريجيا إلى خارج أوروبا، لكنه رأى أن على شركات الطيران أن توفر الشرط اللازم لهذا " فلن يكون من المجدي أن يحافظ المرء على التباعد على الشاطئ، إذا كان قد جلس على نحو متقارب وبدون وسيلة حماية على متن الطائرة".

ويعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس غدا إجراء مشاورات مع زملاء له من دول تمثل مقاصد سياحية مفضلة لدى الألمان حول إمكانية التخفيف التدريجي لقيود السفر المفروضة بسبب كورونا.

ودعت ألمانيا إلى هذه المشاورات كلا من إسبانيا وإيطاليا والنمسا واليونان وكرواتيا والبرتغال ومالطا وسلوفينيا وقبرص وبلغاريا، ويهدف اللقاء إلى اتباع تحرك منسق في فتح الحدود بالنسبة للسائحين.