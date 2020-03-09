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عودة وفيات كورونا بإسبانيا إلى مستوى بداية الجائحة

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 6:33 م | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 6:33 م

بلغ عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) 87 حالة فقط اليوم الأحد، وهو أدنى مستوى منذ شهرين، حسبما قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة إقليميين، وفقا لتقارير إعلامية.

وكان هناك أكثر من 100 حالة وفاة كل يوم بسبب الإصابة بفيروس كورونا منذ يوم 17 مارس، مع ارتفاع الرقم لأكثر من 900 حالة في اليوم في مطلع أبريل.

وقالت تقارير إن أحدث أرقام الوفيات قد تكون أعلى من ذلك نوعا ما، إذ أنه لا يتم تسجيل كل الحالات على الفور في عطلة نهاية الأسبوع وهو يوم الأحد في الدول الاوروبية.

وكانت إسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا بالفيروس على مستوى العالم، حيث سجلت أكثر من 27 ألفا و500 حالة وفاة وأكثر من 230 ألف إصابة.

وتتحسن بشكل ثابت هذه المعدلات، على الرغم من أن سانشيز قال إنه على الرغم من إحراز تقدم، لا يزال الخطر موجودا.

ويستعد سانشيز الآن لمطالبة البرلمان بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر حتى نهاية يونيو. وتستمر حالة الطوارئ الحالية حتى 23 مايو.

وبدأ إعلان حالة الطوارئ منذ شهرين ويمنح الحكومة سلطات لتقييد حركة السكان بشدة.

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