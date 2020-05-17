أسترازينيكا تتعاون مع وزارة الصحة والسكان وفيزيتا لمواجهة فيروس كورونا

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وقعت وزارة الصحة والسكان برتوكول تعاون مع شركة أسترازينيكا للمستحضرات الدوائية الحيوية وفيزيتا منصة الخدمات الصحية الرائدة فى الشرق الأوسط تحت شعار «صحتك قوتك»، لدعم جهود الحكومة المصرية واستكمال الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشى انتشار المرض بين المواطنين، خاصة بعد تحوله إلى وباء عالمى.



تهدف الاتفاقية إلى المشاركة فى دعم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالأجهزة والمستلزمات اللازمة للوقاية أثناء الكشف وعلاج المرضى. وكذلك المساهمة فى التعليم الطبى للأطباء عن COVIDــ19 لأنهم خط الدفاع الأول فى مواجهة الفيروس، إلى جانب زيادة وعى المرضى والمواطنين بشكل عام.



وقامت شركة أسترازينيكا بتوفير المستلزمات الضرورية للأطباء للوقاية من المرض والكشف عنه مثل الكمامات والقفازات الطبية والمطهرات وأجهزة كواشف المرض السريعة.



وتضمن الشراكة دعم وزارة الصحة فى تلقى استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا عن طريق تخفيف الأحمال على الخطوط الساخنة الحالية، وذلك من خلال تقديم خدمة إضافية عبر موقع وتطبيق فيزيتا حيث يتلقى نخبة من أفضل الأطباء فى جميع التخصصات مكالمات المواطنين وإعطاءهم النصائح الطبية اللازمة للحالات والاستشارات المجانية بما يضمن سرعة الرد على استفسارات المواطنين وفقا لإرشادات وزارة الصحة.



وقال الدكتور حاتم الوردانى الرئيس التنفيذى لشركة أسترازينيكا «إن الشركة تعد شريكا أساسيا فى القطاع الصحى المصرى، وإن الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد تُلقى على عاتقنا مسئولية المشاركة فى دعم جهود الدولة ووزارة الصحة المصرية والمشاركة فى دعم الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية ونشر الوعى لمنع تفشى المرض بين أبناء الشعب المصرى.



وأضاف أن شركته أعلنت عن تقديم شهر علاج مجانى للمرضى المسجلين ببرنامج «شركاء من أجل الصحة» لبعض العلاجات تضامنا معهم فى الظروف الحالية والوقوف بجانب المرضى بمصر.