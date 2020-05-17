فرنسا تجلي المئات من رعاياها العالقين في تونس عبر باخرة

أجلت فرنسا اليوم الأحد المئات من رعاياها العالقين في تونس في رحلة بحرية هي الأولى منذ إعلان الحجر الصحي الشامل في البلاد.

وغادرت باخرة كورسيكا ظهر اليوم ميناء حلق الوادي بتونس العاصمة نحو ميناء مرسيليا الفرنسي وعلى متنها نحو 500 مسافر وقرابة 300 عربة، بحسب ما أفاد به مصدر من الجمارك لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وهذه أولى رحلات الإجلاء عبر البحر نحو فرنسا منذ إعلان حجر صحي شامل وإغلاق الحدود بالكامل في 22 مارس الماضي قبل أن تعلن تونس عن تخفيف القيود بدءا من الرابع من الشهر الجاري.

وأوضح المصدر من الجمارك أنه من المتوقع تنظيم رحلات إجلاء أخرى نحو ميناء مرسيليا.