قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن دولة رئيس الوزراء أعلنت تأجيل الامتحانات اليوم، بحيث يتم استكمال الإجراءات الاحترازية، على أكمل وجه، للحد من تفشي عدوى (كوفيد- 19).

وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم» المُذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أن هناك فرصة لمن يخشى الخروج لأداء الامتحان أن يؤجل امتحانه للعام المقبل ويتم التعامل معه كمؤد الامتحان للمرة الأولى، لافتًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ 21 يونيو المقبل بدلًا من 7 يونيو.

وأوضح أنه سيتم إجراء الامتحانات وفق إجراءات التعقيم والتطهير للطلاب واللجان، مع مراعاة المسافات بين الطلاب، بحيث يكون الحد الأقصى للطلاب داخل اللجنة الواحدة لا يتجاوز 14 طالبًا، إضافة إلى ارتداء الكمامات، للمحافظة على سلامتهم.

وأكد أن عملية الامتحانات مؤمنة ولا يوجد تسريب للامتحانات منذ عام 2017، ذاكرًا أن العام الدراسي المقبل سيكون متأخرًا عن الموعد التقليدي، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام؛ للإعلان عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكذا الإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.