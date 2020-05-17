مظاهرة في مدينة ألمانية تحت شعار «ذعر كورونا يلتهم القانون الأساسي»

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ذكرت الشرطة في مدينة شفرين الألمانية أن أكثر من 250 شخصا تظاهروا اليوم الأحد ضد القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا.

وبحسب بيانات الشرطة، احتشد المتظاهرون اليوم تحت شعار "ذعر كورونا يلتهم القانون الأساسي". وكتبوا على اللفتات مطالب مثل "نهاية الوصاية" و"الحقوق الأساسية يجب أن تعود".

وأشارت الشرطة إلى أنها وجدت نحو 400 شخص يحتشدون خارج المساحة المغلقة المخصصة للمتظاهرين. ولم تقع أية حوادث خلال المظاهرة.

يذكر أن مدن ألمانية عديدة شهدت مسيرات لآلاف الأشخاص أمس السبت ضد القيود المفروضة في ظل أزمة انتشار وباء كورونا. ولم يكن هناك أي مظاهرات مناهضة لهذه المسيرات.