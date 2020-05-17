محافظ بني سويف يناقش مع وكيل التعليم الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

ناقش محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، الاستعدادات الخاصة بعقد امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستبدأ في 7 يونيو 2020، وتنتهى في 5 يوليو 2020.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 19 ألف و812 طالباً وطالبة موزعين على إجمالي 60 لجنة بواقع 52 لجنة أساسية و8 لجان احتياطية.

وأكد محافظ بني سويف توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية قبل وأثناء الامتحانات التي تعقد هذا العام في أجواء مختلفة وفي ظروف استثنائية عن الأعوام السابقة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى أنه بالتعاون مع المديرية تم وضع خطة لتطهير وتعقيم مقار لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية من خلال تشكيل لجان مسئولة عن تطهير وتعقيم مقار اللجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى المديرية والادارات التعليمية السبع، ضمن خطة الدولة لتوفير الأمن وسلامة الطلاب، مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبا فقط هذه العام بدلا من 20 طالبا.

من جانبها استعرضت سهام يوسف وكيل الوزارة، عددا من الخطوات والإجراءات التي قامت بها المديرية والمتعلقة بتجهيزات مقار اللجان، وكذلك تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

وأوضحت يوسف أنه تم تجهيز مدرسة محمد متولى الشعراوي الابتدائية بنات، لتكون مركز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، مشيرة إلى أنه تم تجهيز وتسليم 424 صندوقا لنقل الأسئلة إلى المطابع المعنية، والاستعانة بما يقرب من 100 عضو للمشاركة بأعمال المركز خلال سير الامتحانات.

وتمت مناقشة آليات والموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون المزمع توقيعها مع مديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء لضمان كافة إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الامتحانات، ولتوفير المتطلبات "كل في اختصاصه"، حيث أوضحت أنه تم الانتهاء من صياغة بنود وتفاصيل البروتوكولات ويتم حاليا التنسيق لتوقيعها واعتمادها من السيد المحافظ.