الإمارات تسجل 731 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 731 إصابة و6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 23358 حالة إصابة.