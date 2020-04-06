السفارة الأمريكية في جواتيمالا تعتذر عن استخدام صورة لطفل ميت في حملة للتوعية ضد الهجرة

اعتذرت السفارة الأمريكية في جواتيمالا، اليوم الأحد، عن استخدام صورة لطفل ميت، في حملة من جانبها بمواقع التواصل الاجتماعي ضد الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد ردود فعل غاضبة صدرت بعد تغريدتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ونصحت التغريدة الأصلية للسفارة، التي تم إلغاؤها منذ ذلك الحين، القراء بالاعتناء بأبنائهم وعدم تعريضهم لمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتم إرفاق التغريدة بصورة لطفل (8 أعوام) من جواتيمالا، كان قد دخل الولايات المتحدة مع والده، بدون الأوراق اللازمة.

وتوفي الطفل بسبب إصابته بالأنفلونزا في 24 ديسمبر 2018، وهو قيد احتجاز السلطات في ولاية نيو مكسيكو. ورجّح تحقيق أجرى في هذا الشأن أنه تم تشخيص حالته بشكل خاطئ وأنه تلقى علاجا خاطئا.

وتوفيت طفلة (7 أعوام) من جواتيمالا بسبب الجفاف بعد أن اعتقلتها سلطات الهجرة الأمريكية قبل أسبوعين.

وقال مستخدمو تويتر إن صورة الطفل يمكن النظر إليها كتهديد.

وكتبت السفارة الأمريكية في جواتيمالا، مساء اليوم الأحد: "نأسف لأي ألم ربما تسببت فيه الصورة، وألغينا المنشورات ذات الصلة بمواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنه تم نشر الصورة بشكل غير متعمد ضمن حملة بمواقع التواصل الاجتماعي "للتوعية بالمخاطر الحقيقية للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة التي تضم قُصّر غير مصحوبين بذويهم".

ولا يزال عدد من الأشخاص يفرون من العنف والفقر في جواتيمالا ومناطق أخرى في أمريكا الوسطى كل شهر.