الهند تعتزم فتح الخصخصة في الكثير من قطاعات الأعمال

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان اليوم الأحد إن الهند تعتزم فتح جميع قطاعات الأعمال أمام الملكية الخاصة، مع ترك مجال للشركات التي تديرها الدولة للاستمرار في العمل في بعض القطاعات المحددة.

وجاء الإعلان في إطار سلسلة من الإجراءات التي أعلنت عنها سيتارامان خلال الأيام الأربعة الماضية، والتي تهدف إلى معالجة التداعيات الاقتصادية لأزمة وباء كورونا المستجد.

وقالت سيتارامان: "سوف تواصل شركة واحدة إلى أربع شركات من القطاع العام أداء دور حاسم في القطاعات الاستراتيجية".

وتعمل المؤسسات التي تديرها الدولة في الهند، والتي يعود تاريخ العديد منها إلى البرامج الاقتصادية الاشتراكية التي أعقبت مباشرة الاستقلال في عام 1947، في مجموعة من القطاعات من التعدين وتصنيع الصلب والمواد الكيميائية والأسمدة والاتصالات وغيرها.

وتعد السكك الحديدية والطاقة الذرية القطاعان الرئيسيان اللذان لا يسمح فيهما بالخصخصة.

من المرجح أن تشهد سياسة مؤسسات القطاع العام الجديدة تفكيك وخصخصة مؤسسات قطاع عام توظف مئات الآلاف من الأشخاص.

وردا على سؤال حول القطاعات التي ستعتبر استراتيجية والتي ستؤدي فيها مؤسسات القطاع العام دورا، قالت سيتارامان إنه سيتم إعداد قائمة بهذه القطاعات قريبا.

وقالت سيتارامان إن إجمالي إنفاق الحكومة على إجراءات مختلفة لإغاثة الفقراء والعمال والبائعين المتضررين من الإغلاق بسبب كورونا، وكذلك المزارعين والشركات الصغيرة والإعفاءات الضريبية، سيكلف الخزانة نحو 20 تريليون روبية (نحو 263 مليار دولار).

وفيما يتعلق بكيفية تمويل الحكومة لهذه التكلفة، قالت سيتارامان إن هذا هو الشهر الثاني فقط من السنة المالية في الهند، وأن هذا هو أمر يمكن مناقشته لاحقا. وقالت: "من الواضح أننا سنقترض"، قبل التلميح إلى الإيرادات المستقبلية.