أمريكا: إصابة 11 رجل إطفاء في انفجار هزّ وسط لوس أنجلوس

أصيب 11 رجل إطفاء على الأقل في انفجار وقع خلال حريق في مركز تجاري في لوس أنجلوس.

وقال قائد فرق الإطفاء في لوس أنجلوس ايريك سكوت، في تصريحات للصحفيين، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، "إن الجرحى مصابون بحروق لم تعرف درجة خطورتها بعد"، مضيفا أن فرق الإطفاء دعيت لإخماد حريق في مبنى تجاري من طابق واحد في حي ليتل طوكيو مساء أمس، ووقع انفجار كبير دفع العديد من رجال الإطفاء الجرحى إلى طلب مساعدة.

وأضاف أنه شارك في اخماد الحريق نحو 230 رجلا، الذي امتد إلى عدد من المباني في حي ليتل طوكيو في وسط مدينة لوس أنجلوس، موضحا أن المبنى الذي بدأ فيه الحريق يضم محلا لبيع التبغ ومنتجات التدخين الألكتروني.

وأشار إلى أن الانفجار كان قويا إلى درجة أن واجهات العديد من المباني يغطيها السواد، بينما ينبعث دخان كثيف من المبنى يمكن أن يشاهد على بعد كيلومترات.