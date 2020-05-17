سلطنة عمان: ارتفاع وفيات كورونا إلى 22 حالة

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 22 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوفاة لمقيم يبلغ من العمر 48 عاماً.

وأشارت إلى تسجيل 157 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 5186 حالة.

وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 81 حالة لعمانيين، و76 لغير عمانيين، مضيفة أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 1465.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.