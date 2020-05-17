يحتفل الفنان الكبير عادل إمام، اليوم الأحد 17 مايو، بعيد ميلاده الـ80، مكملا مسيرته الفنية المستمرة، والتي قاربت الـ60 عاما، تملك خلالها قلوب الجماهير من أنحاء الوطن العربي كله، وأصبح لقبه «الزعيم» بمثابة دعاية للقوة الناعمة المصرية.

فبداية تجربته مع السينما كمتفرج وهو طفل، جعلته يتلقى «علقة سخنة» كما وصف في أحد لقاءاته التلفزيونية، لكن إعجابه بهذا الجمال الساحر على الشاشة، وجه طموحه بعد ذلك بأن يصبح ممثلا، وإن لم يدرس في أي معهد أكاديمي لدراسة التمثيل؛ لأن الذي حركه المدرسة التلقائية في الأداء والتعبير.

بدأ «الزعيم» طريقه الفني بأدوار كوميدية متميزة، ليملأ فراغ المرحلة التي تلت إسماعيل ياسين، لكنه كان مؤمنا بقدرته على تقديم أدوار تحمل جوانب إنسانية، بعيدة عن الكوميديا؛ ليبدأ في تقديم أعمال مثل: «إحنا بتوع الأتوبيس» و«المشبوه».

ورغم أن ظاهرة تحول الأعمال الأدبية لأفلام سينمائية قد تراجعت بشكل كبير عن فترة الخمسينيات والستينيات، قُدر لعادل إمام أن يقدم واحدة من التجارب الحديثة لإحسان عبد القدوس وهي رواية «حتى لا يطير الدخان» والتي كتبها في عام 1977، وقدمت في فيلم سينمائي من سيناريو مصطفى محرم وإخراج أحمد يحيي، وشاركه البطولة سهير رمزي ونادية أرسلان وأحمد راتب.

«نص أدبي عظيم قابل لأن يعيش طويلا ويصبح ذا معان كثيرة مع تكرار تجربة قراءاته، حيث كشف عن التحولات الطبقية في المجتمع المصري في المدة الزمنية التي يعالجها وهي فترة الانفتاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس السادات»، بتلك الكلمات وصف الناقد محمد سليم شوشة الرواية في حديث لـ«الشروق».

وأضاف أن تلك النوعية من الأعمال الأدبية تكون صالحة للتناول السينمائي بشكل يبرزها بشكل أكبر.

ومع تحويل السطور الأدبية لمشاهد سينمائية، قد تختلف رؤية المخرج عند تناوله للعمل من زاوية السينما، لكن يبقى في كثير من الأحيان الجو العام وتكوين كل شخصية ثابتا، ونستعرض ذلك فيما يلي:

-فهمي عبدالهادي طموح وبداية بلا نقاط ضعف!

لم يختلف كثيرا البناء التكويني لشخصية فهمي عبدالهادي، التي قدمها عادل إمام، بين العمل السينمائي والروائي، فالتركيز في القالبين على شخصيته التي تتسم بالطموح اللامحدود، رغم كل المعوقات التي تقف في طريقه كفقره الشديد، لكنه ينجح في أن يخفيه بين مواطن أخرى للقوة مثل التفوق الدراسي الشديد، وحجم الثقة التي يحملها له زملاؤه من الطبقات الغنية، كذلك أظهره إحسان عبدالقدوس في بداية الأحداث، وهو يحمل في جيبه علبة سجائر، يقدم منها لزملائه مجاملة لهم، دون أن تمتد إليها يديه، ملخصا ذلك بقوله «ربنا خلقني كدة من غير مزاج».

-كلمة السر المرأة.. وفهمي يتمسك بقوته!

اتفق كذلك نص إحسان عبد القدوس، مع سيناريو مصطفى محرم، في تحديد شخصية البطل، والتي تظهر في تكوينها الأقرب بلا نقاط ضعف، لكن مع تصاعد الأحداث، وزيادة العلاقة بين فهمي مع صديقه الأرستقراطي عبد الرؤوف، ليدخل بيته ويرى أخته خيرية، والتي تلفت نظره من أول مرة، وتكون هي النقطة التي ينسى عندها أنها يعيش بلا مزاج، وأظهر ذلك المخرج أحمد يحيى في عدد من المشاهد، والتي أبدى فيها البطل ارتباكه الشديد عند رؤيتها في كل مرة، كذلك تأكيده بعد تحوله من الفقر للغنى، بأنها الشيء الوحيد الذي هزم صمود قوته، بينما تختلف رؤية السينما عندما أظهرت فهمي وهو يحاول أن يؤذي زوجها، فتضطر للجوء إليه، ليقبل في المرة الأولى، ثم يتذكر أنه لابد ألا يضعف فيقرر إذلالها برفض الزواج منها، ويتخلص من جميع عقده!

لكن إحسان عبد القدوس أظهر تصرفا مختلفا من فهمي، فهو يستدرجها لطريقه غير المشروع، وتصبح شريكته، وفي علاقة أقرب للمصلحة.

-نهاية سينمائية مؤلمة تجذب التعاطف مع فهمي!

تأثرا بالعدالة الشاعرية، التي وضع مبدأها الكاتب الكبير شكسبير، والتي ترى أن البطل رغم تجدد أخطائه وجرائمه فإنه من الضرورة أن نخلق منفذا في طريقة العقاب، يجعله أقرب للتعاطف، وهو ما ظهر في الأحداث ومشهد النهاية، فقد أظهرت الأحداث معاناة فهمي عبد الهادي، مع مرض خطير بالكبد، يمنعه من التلذذ بأبسط الأشياء مثل تناول اللحوم، وتكون النهاية أكثر قسوة، حينما يتعرض للوفاة متأثرا بمرضه خلال حفل زفافه!

بينما العمل الأدبي جعله يكمل طريق في الأعمال غير المشروعة.. ويفتح باب العقاب المؤجل!

ورغم تلك الاختلافات، يري الدكتور شوشة، أن كافة الممثلين تشبعوا بروح الشخصيات كما رسمها إحسان عبد القدوس، والأداء المميز ساهم في خروج فيلم قوي لم يخرج في إطاره عن رواية الكبير إحسان عبد القدوس.