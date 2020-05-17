رئيس حكومة بافاريا عن استئناف البوندسليجا: التجربة نجحت

وصف ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، استئناف الدوري الألماني، أمس السبت، بالناجح.

وفي لقاء مع محطة "شبورت 1" الرياضية، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الأحد: "المحصلة النهائية هي أن التجربة نجحت"، مشيرا إلى أن ألمانيا خاضت أزمة كورونا بصورة أفضل كثيرا من دول أخرى.

وأضاف زودر: "والآن نرسل مرة أخرى إشارة تدل على مدى ما نستطيعه".

يُذكر أن الدوري الألماني هو أول الدوريات الكبرى التي يتم استئنافها مرة أخرى بعد توقف دام لأسابيع بسبب جائحة كورونا.

ورأى زودر أن الدوري أعد "التجربة الكبيرة" بشكل جيد للغاية، وقال إن البداية الجديدة كانت "أفضل مما كان متوقعا".

وقدم زودر مقترحا بهذه المناسبة إلى رابطة الدوري الألماني قال فيه إن على اللاعبين تحسين طريقة احتفالهم بإحراز هدف، لافتا إلى إمكانية أن يتخلى اللاعبون بصورة أكبر عن التلامس الجسدي في مثل هذه المواقف.

وخلال مباراة نادي هيرتا برلين وهوفنهايم أمس التي انتهت بفوز نادي العاصمة بثلاثة أهداف نظيفة، حرص لاعبو هيرتا برلين على الأخذ بتوصيات الرابطة الداعية إلى عدم التلامس الجسدي عند الاحتفال بإحراز هدف.

وقال زودر إنه متأكد من الرابطة ستشدد من قواعدها "فكرة القدم تحظى بدور نموذجي من كل النواحي"، معربا عن اعتقاده بأن تجربة المباريات بدون جمهور ستظل على المحك كل أسبوع نظرا لإمكانية تغير الظروف الإطارية.

من جهته، أشاد هربرت هاينر، الرئيس الجديد لنادي بايرن ميونخ، باستئناف الدوري أمس وقال هاينر اليوم الأحد قبل ساعات قليلة من مباراة فريقه أمام يونيون برلين إن الأمور "سارت أفضل بشكل ملحوظ مما توقعه الكثير من المنتقدين".

ورأى هاينر أنه يجب إعطاء الدوري فرصة "وقد كان أمس بداية جيدة للغاية" وأعرب عن أمله في الاستمرار على هذا النحو.