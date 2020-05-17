إسبانيا تسجل 87 وفاة جديدة بكورونا

الأكثر قراءة
ظهرت بعد وفاته.. دفن ضحية لكورونا مات في المستشفى أثناء انتظار نتيجة تحاليله
النيابة تحقق مع الفنان أحمد فلوكس لاعتدائه على فرد أمن بكومبوند بالشيخ زايد
منظمة الصحة العالمية: لا أدلة حتى الآن على انتقال كورونا من ملامسة الأسطح
النائب العام يوجه بإنجاز تحقيقات واقعة مقتل عبد الله الأخرسي.. وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، صباح الأحد، عن تسجيل 421 إصابة و87 وفاة جديدة بفيروس كورونا.وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 231350 إصابة.