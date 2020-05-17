إسبانيا تسجل 87 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، صباح الأحد، عن تسجيل 421 إصابة و87 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 231350 إصابة.