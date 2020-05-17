 إسرائيل تخطط لعودة 82 ألف فلسطيني لعملهم بمواقع الإنشاءات - بوابة الشروق
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إسرائيل تخطط لعودة 82 ألف فلسطيني لعملهم بمواقع الإنشاءات

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 7:27 م | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 7:27 م

تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح لنحو 82 ألف عامل فلسطيني بالعودة إلى مواقع الإنشاءات الإسرائيلية، ما سيقدم دفعة لكلا الاقتصادين اللذين يكافحان مع تفشي فيروس كورونا.

وبدأت إسرائيل في تقييد دخول العمال الفلسطينيين في مارس ضمن جهودها الحدودية الرامية لاحتواء الفيروس. وسيتم تخفيف تلك القيود اعتبارا من 31 مايو، حسب بيان من وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، نقلت عنه اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعمل نحو 13 ألف فلسطيني حاليا في إسرائيل، ويقيمون في إسكان مؤقت من أجل الحد من الاختلاط بأشخاص آخرين، حسب الوزارة. وكان نحو 100 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل والمستوطنات اليهودية قبل الجائحة وشكلوا جزءا كبيرا من اقتصاد الضفة الغربية، حسب بلومبرج.

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