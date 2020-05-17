حزب ميركل ينتقد اقتراح وزارة المالية دعم البلديات بـ57 مليار يورو

اعترض حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي على اقتراح وزارة المالية الرامي إلى دعم البلديات الألمانية ذات الديون العالية جراء أزمة كورونا، بعشرات المليارات من اليوروات.

يذكر أن المقترح يسعى من خلال هذا الإجراء إلى تعويض هذه البلديات عن النقص المتوقع في الإيرادات الضريبية ومساعدتها في تحمل ديونها القديمة.

وكانت وزارة المالية أعدت ورقة مشروع تنص على تخصيص حزمة مساعدات بقيمة تصل إلى 57 مليار يورو لهذا الغرض كما تنص الورقة على تحمل الحكومة الاتحادية والولايات هذه التكاليف مناصفة.

وكان وزير المالية أولاف شولتس، صرح أمس السبت في مقره حزبه الاشتراكي الديمقراطي بقوله: "أعلنت أنني أريد مقترحات بهذا الخصوص، وأعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للنقاش"، وقدر شولتس قيمة التراجع في إيرادات الضرائب المهنية في البلديات بـ12 مليار يورو.

وفي تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، طالبت انيجريت كرامب-كارنباور، رئيسة حزب ميركل المسيحي، بتنقيح الخطة وقالت: "مقترحات شولتس جديدة بالفعل وأقنعت قليلين فقط في الفترة الماضية".

وأضافت كرامب-كارنباور أن الائتلاف الكبير متفق البلديات القوية أيضا تحتاج إلى استثمارات القطاع العام "والحزب المسيحي يؤيد هذا"، وقالت إن التحالف المسيحي لن يمكنه الحكم على الخطة قبل أن يتضح كيف يتم إعداد حزمة التحفيز الاقتصادي والميزانية لأوروبا ككل، وتابعت: "وحتى يمكن الحكم على هذا بشكل جاد يجب على أولاف شولتس أن يعيد العمل على هذا".

وتشير تقديرات مجلس المدن الألمانية إلى أن هناك نحو عشرة ملايين شخص يعيشون في المدن والمناطق ذات الديون العالية، ويتزايد عبء الديون على الفرد في هذه المناطق، حيث تصل قيمة هذا العبء، وفقا لتقرير مالي لمؤسسة برتلسمان، إلى 1343 يورو لكل فرد في ولاية شمال الراين ويستفاليا وإلى 1812 يورو لكل فرد في راينلاند بفالتس وإلى 2070 يورو في زارلاند.

في المقابل، يبلغ هذا العبء في ولاية بافاريا 14 يورو فقط، و19 يورو فقط لكل ساكن في ولاية بادن-فورتمبرج.