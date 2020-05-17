اليونان تفتح الشواطئ مع تخفيف إجراءات الحظر ضد كورونا

أعادت السلطات في اليونان فتح أكثر من 500 من شواطئ البلاد، وذلك مع بدء البلدان في جميع أنحاء أوروبا في تخفيف قيود الإغلاق المفروضة منذ شهرين وأكثر لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يريد أن يبدأ موسم السياحة في اليونان في يوليو المقبل.

في الوقت الحالي، يطلب من الباحثين عن الاستمتاع بأشعة الشمس احترام قواعد التباعد الاجتماعي على الشاطئ، بحيث لا يسمح بأكثر من 40 شخصا لكل 1000 ميل مربع (10750 قدما مربعة).

وتتطلب القواعد الحكومية أيضا من رواد الشاطئ الحفاظ على أعمدة المظلة على بعد 4 أمتار (13 قدما)، مع عدم وجود المظلات على مسافة أقرب من المتر.