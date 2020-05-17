شرطة بولندا تدافع عن احتجاز 380 شخصا في مظاهرة ضد قيود كورونا

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دافعت شرطة العاصمة البولندية وارسو عن قمعها الشديد لمظاهرة جرت يوم أمس السبت، احتجاجا على إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك في تصريحات للمتحدث باسمها لشبكة تليفزيونية اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة لشبكة "تي في إن 24" التليفزيونية إن "العمل الاحتجاجي" ضد القيود المفروضة على الحياة الاقتصادية جراء الفيروس كان غير قانوني منذ البداية.

وذكر المتحدث أن شرطة وارسو احتجزت 380 شخصا لانتهاكهم الحظر المفروض على التجمعات في خضم الجائحة ولسلوكهم العدواني تجاه الشرطة.

وقال متظاهرون إن الشرطة تعاملت بعنف مفرط، ولم يكن من الضروري استخدام الغاز المسيل للدموع.

ونظم أصحاب شركات خاصة المظاهرة يوم أمس السبت لدعوة الحكومة إلى التحرك بشكل أسرع لرفع القيود على الحياة الاقتصادية، على الرغم من وجود حظر على التظاهر.